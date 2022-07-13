«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в контрольном матче. Встреча состоялась на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд).

Клопп объяснил разгромное поражение «Ливерпуля» от «МЮ».

Итоговый счёт — 4:0 в пользу «МЮ». Манкунианцы провели первую игру под руководством голландского тренера Эрика тен Хага.

На 12-й минуте отличился Джейдон Санчо. На исходу получаса игры Фред удвоил преимущество «красных дьяволов».

На 33-й минуте Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте Факундо Пельистри установил итоговый счёт — 4:0.

В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял второе место, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» стал шестым в чемпионате Англии.

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