«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в контрольном матче. Встреча состоялась на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд).
Клопп объяснил разгромное поражение «Ливерпуля» от «МЮ».
Итоговый счёт — 4:0 в пользу «МЮ». Манкунианцы провели первую игру под руководством голландского тренера Эрика тен Хага.
На 12-й минуте отличился Джейдон Санчо. На исходу получаса игры Фред удвоил преимущество «красных дьяволов».
На 33-й минуте Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте Факундо Пельистри установил итоговый счёт — 4:0.
В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял второе место, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» стал шестым в чемпионате Англии.
Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
Уэйн Руни возглавил клуб из США.
Карпин резко высказался о Fan ID.
Кавазашвили объяснил, почему Дзюба не заиграет в ФНЛ.
«Зенит» боится ухода Вендела и предложит ему улучшенный контракт.
- 13 июля 2022
-
03:38
- 12 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:27
-
07:16
- 11 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
07:36
-
05:16
-
03:31
- 10 июля 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00