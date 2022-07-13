«Ференцварош» — «Тобол»: букмекеры назвали шансы команды Черчесова в матче Лиги чемпионов

13 июля в Будапеште (Венгрия) состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол».
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Начало игры запланировано на 21:00 мск. В первом матче соперники не смогли выявить победителя — 0:0.
Эксперты не сомневаются в подопечных Станислава Черчесова: поставить на победу «Ференцвароша» предлагается с коэффициентом 1.36. Успех «Тобола» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 4.90.
Аналитики не уверены, что матч «Ференцварош» — «Тобол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.
Если забьют футболисты «Ференцвароша», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении «Тобола» идёт с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.
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