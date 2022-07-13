Диего Шварцман — Элиас Имер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Диего Шварцман — Элиас Имер.
Ставка: ТБ 5.5 брейка за 1.61.
«Шварцман слабо выступил в травяной части сезона, и сейчас аргентинец вернулся к своему любимому грунту, где у него наилучшие результаты.
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Возможно, потребуется некоторое время на адаптацию к местным условиям, и поэтому Диего не покажет свой максимум со старта. Но в том, что он является опасным соперником для любого теннисиста, сомнений нет.
Имер играет при домашних трибунах и уже смог преодолеть барьер первого раунда. Элиас в двух партиях обыграл Альтмайера. Неплохо смотрелся на задней линии и грамотно действовал на приёме.
Здесь мы бы хотели рассмотреть тотал больше 5.5 брейка в матче. Учитывая, что оба теннисиста не обладают сильными подачами и умеют создавать давление на приёме, данная ставка является логичным выбором. Почти всегда в матчах c участием Шварцмана мы наблюдаем очень много брейков. Особенно на грунтовых кортах», — сказал Фомин.
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