«Шахтёр» Солигорск — «Марибор»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

13 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Марибор». Начало игры – в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.55 на матч «Шахтёр Солигорск» — «Марибор».
Встреча состоится на нейтральном поле в Турции, так как УЕФА запрещает проводить матчи на территории Беларуси. В первой игре команды не сумели определить сильнейшего — 0:0.
Поставить на победу «Шахтёра» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70. Успех «Марибора» доступен за 2.85. Поставить на ничью по итогам 90 минут можно за 3.10.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.44, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.48.
На гол в исполнении «Шахтёра» дают коэффициент 1.38, а гол «Марибора» оценивается в 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.09.
Экс-вратарь «Спартака»: такие как Максименко и Селихов появляются раз в 10 лет.
Карпин резко высказался о Fan ID.
Кавазашвили объяснил, почему Дзюба не заиграет в ФНЛ.
«Зенит» боится ухода Вендела и предложит ему улучшенный контракт.
Игрок «Спартака» Крал определился со следующим клубом.
- 13 июля 2022
-
07:17
-
06:00
-
03:38
- 12 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:27
-
07:16
- 11 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
07:36
-
05:16
-
03:31
- 10 июля 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00