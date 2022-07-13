«Шахтёр» Солигорск — «Марибор»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

13 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Марибор». Начало игры – в 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.55 на матч «Шахтёр Солигорск» — «Марибор».

Встреча состоится на нейтральном поле в Турции, так как УЕФА запрещает проводить матчи на территории Беларуси. В первой игре команды не сумели определить сильнейшего — 0:0.

Поставить на победу «Шахтёра» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70. Успех «Марибора» доступен за 2.85. Поставить на ничью по итогам 90 минут можно за 3.10.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.44, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.48.

На гол в исполнении «Шахтёра» дают коэффициент 1.38, а гол «Марибора» оценивается в 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.09.

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