Александра Саснович — Бернарда Пера: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Будапеште

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Будапеште Александра Саснович — Бернарда Пера.



Ставка: победа Саснович за 1.67.



«Александра Саснович проводит очень хороший сезон, прочно закрепилась в топ-50. Можно сказать, в этом году она практически в полной мере наконец-то раскрыла весь свой потенциал. У теннисистки отличный и богатый технический арсенал, где особо нет слабых мест. Традиционно радует умение читать игру, с характером также полный порядок.

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В Будапеште Александра на старте играла против Штолляр. Случился необъяснимый провал во второй партии, но в целом игру она контролировала и спада вряд ли стоит ждать.



Пера вернулась в тур после травмы в мае. С ходу удалось пройти в финал турнира в Карлсруэ, но дальше были регулярные провалы и многочисленные поражения, причём далеко не всегда от слишком грозных соперниц. Бернарда мощно прошла квалификацию в Венгрии, но уже в первом круге основной сетки были проблемы в игре с Мариной Бассольс Риберой. А впереди более серьёзное испытание.



Игра американки традиционно довольно рискованная, с многочисленными невынужденными ошибками. Александра умеет подстраиваться под таких соперниц, выждать, сыграть более спокойно и надёжно. Думаю, сегодня в этой паре фаворит букмекеров подтвердит свой статус», — сказал Панков.



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