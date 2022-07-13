Швеция — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Швеция – Швейцария.
Ставка: победа Швеции с форой (-2) за 1.90.
«Это команды разного уровня. У шведок одна из сильнейших команд мира – они бронзовые призёры последнего чемпионата мира и финалисты прошлогодней Олимпиады.
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В первом туре они провели достойный матч с ещё одним грандом женского футбола — Нидерландами, выполнили задачу-минимум, сыграв вничью, и теперь должны просто взять свои очки и выйти в плей-офф.
Швейцарки хоть и сыграли вничью с Португалией, но выглядели, пожалуй, даже хуже одной из слабейших команд турнира. Они позволили соперницам 15 раз пробить по своим воротам, шесть раз попасть в створ и подать девять угловых», — сказал Петросьян.
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