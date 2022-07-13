Аслан Карацев — Юго Гастон: прогноз Павла Кириченко на игру турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Бостаде Аслан Карацев — Юго Гастон.
Ставка: ТБ 5.5 брейка за 1.67.
«Аслан Карацев и Юго Гастон сыграют в среду на турнире АТР в Бостаде.
Букмекеры оценили шансы Аслана Карацева обыграть Гастона.
Первые матчи на турнире у обоих вышли противоречивыми, качельными, с обилием брейков. Примерно такую же картину ожидаю и в очном противостоянии. Карацев — очень нестабильный даже внутри одного матча в разных сетах, о чем говорит счёт и сценарий его предыдущего матча с Сонего.
Гастон с Басилашвили тоже устроил феерию тенниса сомнительного качества. В ДЮСШ такой теннис точно никогда не покажут. Такой игрой нейтрального зрителя точно не увлечёшь и не объяснишь, что теннис — это больше, чем дыр-дыр мяча через сетку.
У Аслана где-то когда-то была хорошая подача. Но сейчас нет ни стабильности, ни того качества игры, когда эта подача работала. У Гастона подачи нет ввиду его скромной антропометрии.
А вот на приёме оба играть умеют. Предположу, что в этой игре будет более 5.5 брейка. С подачи тут много лёгких очков вряд ли наберёт кто-либо, придется много топтать грунт на задней линии», — сказал Кириченко.
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Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
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