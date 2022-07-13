«Шахтёр» — «Марибор»: ставка Николая Ходасевича на игру отборочного раунда Лиги чемпионов

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» (Солигорск) – «Марибор».



Ставка: победа «Марибора» с форой (0) за 2.08.



«Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счётом 0:0 в Словении, а теперь «Шахтёр» примет «Марибор» на нейтральном поле в Турции. Игра пройдёт без зрителей.

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Неделю назад белорусский клуб превзошёл соперника во владении мячом, но по опасным моментам небольшой перевес был у хозяев. Игра в целом показала, что соперники сопоставимы по классу. Удивило, что «Марибор» готов функционально не хуже оппонента, хотя только начинает сезон.

Допускаю, что за эту неделю словенцы смогут ещё прибавить и в сыгранности, и в физической готовности. Что не скажешь про «горняков», у которых год складывается очень тяжело. А новичков-легионеров встроить в командные взаимодействия с листа не так-то и просто.



Статистика тоже не в пользу «Шахтёра» – девять еврокубковых матчей подряд клуб из Солигорска не может выиграть.



Не думаю, что рисунок ответной встречи сильно изменится. Высока цена ошибки, обе стороны будут осторожничать и искать свой шанс. Не стоит исключать повторной ничьей с дополнительным временем и даже серией пенальти. Букмекеры выставили коэффициенты под равный и нерезультативный матч. С этим стоит согласиться. Но всё же думается, что «Марибор» будет ближе к успеху в основное время», — сказал Ходасевич.



Прогноз с коэффициентом 2.55 на матч «Шахтёр Солигорск» — «Марибор».

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