Швеция — Швейцария: ставка Борхи Пардо на игру чемпионата Европы среди женщин

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч женского Евро-2022 Швеция — Швейцария.
Ставка: гол Фридолины Рольфё за 2.10.
«Шведская сборная, чемпионки 1984 года, приехала в Англию в качестве одной из главных кандидаток на то, чтобы 31 июля на Уэмбли завоевать трофей.
«Рома» начала переговоры по Миранчуку с «Аталантой».
В лидерах сборной футболистка «Барселоны» Фридолина Рольфё и в прошлом игравшая за «Реал», а теперь за «Милан». В первом туре шведки сыграли вничью с Нидерландами. Это был матч главных фаворитов группы. Швеции теперь надо выигрывать у Швейцарии, желательно много забить, а потом в третьем туре обыгрывать Португалию.
Одной из главных опасностей для соперников станет Рольфё. На её гол в матче с Швейцарией дают хороший коэффициент», — сказал Пардо.
Прогноз Отто Винце с коэффициентом 12.00 на матч «Ференцварош» — «Тобол».
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Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
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