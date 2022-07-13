«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз Деяна Георгиевича на игру отбора Лиги чемпионов в Венгрии

Сербский форвард словенского «Домжале» Деян Георгиевич дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Тобол».



Ставка: ничья за 4.90.



«В первой встрече у «Ференцвароша» было много шансов забить, но сделать это оказалось непросто. Знаю некоторых футболистов «Тобола», выступал вместе с ними, знаю тренера Милановича.

Прогноз Отто Винце с коэффициентом 12.00 на матч «Ференцварош» — «Тобол».

У венгерской команды хорошие болельщики, отличный стадион – они очень хороши на «Гроупама Арене». После расставания с этим клубом я продолжал следить за «Ференцварошем» и смотрел некоторые матчи из-за своих друзей и самого клуба, в Венгрии им равных нет. Сейчас там совсем другая команда. Некоторые футболисты остаются ещё с тех пор, есть и новые исполнители.



Полагаю, матч будет очень интересным. «Ференцварош» — фаворит, в индивидуальном разрезе хозяева поля могут получить преимущество, но в футболе никогда ничего нельзя знать наверняка. В этой встрече возможно всё – играют две очень хорошие команды. Говорить о возможном исходе матча очень сложно. «Тобол» — непростой соперник, возможна и ничья», — сказал Георгиевич.



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