Нидерланды — Португалия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Нидерланды – Португалия.
Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.11.
«Это ещё один матч, в котором борьба вряд ли получится. Голландки здорово смотрелись в игре со Швецией, создали больше моментов, вполне могли рассчитывать на три очка, но довольствовались ничейным результатом.
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В оставшихся двух матчах в группе Мидема и Ко. должны спокойно взять шесть очков и тем самым подойти в хорошем состоянии к плей-офф.
Португалки, которые попали на этот Евро только благодаря отстранению сборной России, выглядели лучше, чем от них ожидалось, в игре со швейцарками. Но это всё же была игра со средним соперником. С мощью, напором и скоростью голландок им, боюсь, не совладать», — сказал Петросьян.
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