Нидерланды — Португалия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Нидерланды – Португалия.



Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.11.



«Это ещё один матч, в котором борьба вряд ли получится. Голландки здорово смотрелись в игре со Швецией, создали больше моментов, вполне могли рассчитывать на три очка, но довольствовались ничейным результатом.

«Рома» начала переговоры по Миранчуку с «Аталантой».

В оставшихся двух матчах в группе Мидема и Ко. должны спокойно взять шесть очков и тем самым подойти в хорошем состоянии к плей-офф.



Португалки, которые попали на этот Евро только благодаря отстранению сборной России, выглядели лучше, чем от них ожидалось, в игре со швейцарками. Но это всё же была игра со средним соперником. С мощью, напором и скоростью голландок им, боюсь, не совладать», — сказал Петросьян.

«Спартак» объявил об уходе Каттани.



Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».

Лев без прайда. Как Дзюба из лучшего игрока России превратился в изгоя.

Карпин назвал главную цель «Ростова» на сезон.



Бальбуэна определился с новым клубом после ухода из «Динамо».