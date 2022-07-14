Федерико Кория — Андрей Рублёв: букмекеры оценили шансы российского теннисиста

14 июля Федерико Кория из Аргентины и россиянин Андрей Рублёв сыграют во втором круге турнира АТР-250 в Бостаде. Начало — не ранее 13:00 мск.

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Аналитики считают явным фаворитом Андрея Рублёва, коэффициент на победу российского спортсмена составляет 1.25. На успех Федерико Кории предлагается заключить пари за 4.00.



Эксперты не ждут от игры упорной борьбы: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.20, а тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.69.

Поставить на третий сет предлагается за 3.00, а на тай-брейк — за 2.52. Если Андрей Рублёв победит в двух партиях, зайдёт коэффициент 1.64.

Победа Рублёва в трёх сетах идёт за 4.10. Ставки на победу россиянина с форой (-4.5 гейма) принимаются за 2.00.

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