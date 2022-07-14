Доминик Тим — Роберто Баутиста-Агут: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Доминик Тим — Роберто Баутиста-Агут.
Ставка: Тим выиграет минимум сет за 1.90.
«Тим переиграл Руусувори в трёх сетах, и именно такие матчи нужны австрийцу, чтобы набрать уверенность. Доминик провалил дебют встречи, но затем стал прибавлять от гейма к гейму.
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Конечно же, ещё есть огрехи в его игре, но уже сейчас заметно, как местами очень мощно получается пробивать и играть широко и, самое главное, глубоко, под заднюю линию.
Баутиста-Агут снялся со второго раунда Уимблдона из-за положительного теста на ковид. Поэтому сложно сказать, в какой физической форме будет пребывать испанец. Да и к мотивации есть большие вопросы. Турнир далеко не самый престижный, и здесь Баутиста-Агут играл последний раз в далеком 2012 году и вылетел в первом же раунде.
Считаю, что в данном противостоянии логично играть от Доминика Тима. Он начинает набирать форму и старается цепляться за каждый розыгрыш. Даже если Баутиста-Агут попробует показать свой максимум, скорее всего, ему понадобится время на то, чтобы привыкнуть к местным условиям и прибиться к корту. Поэтому наш выбор снова падает на плюсовую фору по сетам на Доминика Тима», — сказал Фомин.
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