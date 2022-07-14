«Ференцварош» — «Тобол»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ференцварош» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов разгромил «Тобол».

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Игра состоялась в Будапеште и завершилась победой чемпиона Венгрии со счётом 5:1. В первом матче соперники разошлись миром — 0:0.

Уже к середине первого тайма «Ференцварош» забил три гола. «Тобол» отыграл один мяч, однако после перерыва венгры забили ещё два раза.

В составе «Ференцвароша» по два мяча забили Адама Траоре и Форчун Бэсси. Ещё один гол провёл Аисса Лайдуни. Единственный гол «Тобола» забил Игорь Сергеев, результативной передачей отметился бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич.

Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который сегодня обыграл батумское «Динамо».

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