«Дечич» — «Динамо» Минск: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций «Дечич» – «Динамо» (Минск).



Ставка: победа «Дечича» с форой (0) за 2.70.



«Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций: черногорский «Дечич» против белорусского «Динамо». Первая игра также прошла в Подгорице, на нейтральном поле для минчан, и завершилась вничью — 1:1.



«Дечич» первым забил неделю назад. До перерыва действовал острее соперника, находил свободные зоны в обороне и сумел одним из шансов воспользоваться. «Динамо» выглядело академично, искало подходы к воротам черногорцев, но смотрелось не очень убедительно. Сергей Кисляк сравнял счёт классным ударом из-за пределов штрафной площадки.



В целом матч равных команд получился, что несколько удивительно. Как раз букмекеры считали белорусов явными фаворитами. Но они не превзошли оппонента ни по игре, ни по функциональной готовности, хотя должны в теории пребывать в отменной форме в середине сезона. «Дечич» проводил первый официальный поединок.



Черногорцы техничные и бегущие, а белорусы по подбору исполнителей чуть класснее и опытнее. Вновь «Динамо» идёт фаворитом, хотя противостояние на три результата. Не исключен вариант с дополнительным временем. Относясь скептически к нынешнему уровню чемпионата Беларуси, все-таки выберу осторожный вариант в пользу хозяев», — сказал Ходасевич.