Юлия Путинцева — Лаура Пигосси: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Будапеште

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Будапеште Юлия Путинцева — Лаура Пигосси.



Ставка: индивидуальный тотал Путинцевой больше 4.5 брейка за 1.59.



«Путинцевой предстоит защита титула за прошлый год. Тогда она в финале уверенно переиграла Ангелину Калинину со счётом 2:0. Сейчас же, на старте турнира, Юлия не испытала никаких проблем в матче со Шмидловой. Действовала стабильно и уверенно на задней линии. Немного ошибалась и вовремя переходила из обороны в атаку.



Пигосси пытается в этом году выйти на новый уровень и закрепиться в основном туре. Лаура удивила всех в апреле на турнире в Боготе, дойдя там до финала. К сожалению, тот матч она проиграла, но очевидно, что такой опыт явно должен пойти ей на пользу. Но пока сильных сдвигов в игре не заметно. Лишь небольшие локальные успехи.



Воспользуемся широкой линией, представленной на этот матч, и заберём ставку на тотал больше 4.5 брейка от Путинцевой. Пигосси очень слабо подаёт и часто теряет свою подачу по ходу матчей. Путинцева имеет отличный приём, который позволяет ей делать много брейков. Например, в стартовом матче со Шмидловой Юлия сделала шесть брейков», — сказал Фомин.



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