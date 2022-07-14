Франция — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Франция – Бельгия.



Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.83.



«Француженки сыграли выше всяких похвал в матче первого тура, не оставив ни шанса сборной Италии, многими считавшейся тёмной лошадкой этого турнира. Победили уверенно, легко и по делу. То ли ещё будет!

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У Бельгии средняя команда, которая звёзд с неба не хватает и ни в одном из компонентов не способна даже составить конкуренцию соперницам из высшей когорты. Потому жду уверенную победу Франции. Скорее всего, она будет разгромной», — сказал Петросьян.

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