Франция — Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Франция – Бельгия.
Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.83.
«Француженки сыграли выше всяких похвал в матче первого тура, не оставив ни шанса сборной Италии, многими считавшейся тёмной лошадкой этого турнира. Победили уверенно, легко и по делу. То ли ещё будет!
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У «трёхцветных» одна из мощнейших в физическом плане команд на этом Евро, да и с исполнительским мастерством там всё в полном порядке.
У Бельгии средняя команда, которая звёзд с неба не хватает и ни в одном из компонентов не способна даже составить конкуренцию соперницам из высшей когорты. Потому жду уверенную победу Франции. Скорее всего, она будет разгромной», — сказал Петросьян.
Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
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