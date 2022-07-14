Себастьян Баэс — Алехандро Давидович-Фокина: ставка Сергея Фомина на игру в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Себастьян Баэс — Алехандро Давидович-Фокина.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в первом сете за 2.32.
«Баэс сильно прибавил за последние два года. В этом году Себастьян выиграл свой первый титул на уровне ATP в Эшториле. Именно на грунтовых кортах аргентинец показывает свой лучший теннис. Здесь, в Бостаде, Баэс прошел первый круг и спокойно разобрался с Фабио Фоньини в двух сетах.
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Давидович-Фокина на стабильном уровне в этом сезоне провёл лишь один турнир. Речь о «Мастерсе» в Монте-Карло, где Алехандро дошёл до финала. После этого события уровень игры испанца резко упал и мы наблюдали лишь локальные успехи.
Для ставки мы бы хотели рассмотреть рынок брейков. Нам предлагают довольно низкие тоталы. Оба теннисиста не обладают сильными подачами, и часто в их матчах можно наблюдать обилие брейков. Поэтому логично будет заиграть варианты на тотал больше», — сказал Фомин.
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