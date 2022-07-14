Стив Джонсон — Максим Кресси: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Ньюпорте

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Ньюпорте Стив Джонсон — Максим Кресси.



Ставка: ТБ 22 за 1.64.



«Нас ожидает интересный матч на турнире в Ньюпорте. Оба теннисиста оказались отлично готовы к данному турниру. Будет жарко.

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Джонсон в первом раунде в двух сетах обыграл Козлова. Дальше он получил дополнительный день отдыха из-за неявки следующего соперника. Стив может показывать на траве очень качественный теннис. Об этом говорят его титулы на данном покрытии.



Мы уже отмечали ранее невероятный прогресс Кресси в этом сезоне. Он сильно прибавил как в результатах, так и в игре на задней линии. Если раньше Максим постоянно бегал к сетке, то сейчас в его игре появилось больше разнообразия. Уже не так сильно он уязвим на задней линии. Конечно, стоит отметить шикарную подачу, которая позволяет выигрывать большое количество лёгких геймов. Здесь в 1/16 Кресси без каких-либо трудностей сумел переиграть Крюгера в двух сетах.



Как итог считаю, что матч будет непростым для обеих теннисистов и мы увидим борьбу до последнего гейма. Оба могут здорово держать свои подачи, и не всегда получается качественно отыгрывать на приёме. Поэтому самой логичной ставкой будет тотал больше», — сказал Фомин.



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