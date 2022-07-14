Италия — Исландия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Италия – Исландия.
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Итальянки ничего не смогли поделать с мощными француженками – на их фоне они большую часть матча выглядели школьной командой.
Что-то у них началось получаться только после перерыва, когда те, забив пять мячей, чуть успокоились. Но от разгромного поражения они уйти тем не менее не смогли. И теперь есть вопросы относительно их морального состояния, да и с уровнем показанной игры тоже явно не всё в порядке.
Исландки продемонстрировали организованную игру – они мало что позволили бельгийкам у своих ворот, а впереди, будь поудачливее, вполне могли побеждать.
В целом команда у них достойная, и просто с ними никому не будет. Так что предположу, что как минимум бой итальянкам они дадут и хотя бы раз воспользуются не лучшей игрой соперниц без мяча», — сказал Петросьян.
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