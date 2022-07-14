Эксперты: Андрей Рублёв — фаворит турнира в Бостаде

На этой неделе проходит крупный грунтовый теннисный турнир в шведском Бостаде. В нём принимают участие два россиянина: Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Букмекеры оценили шансы наших теннисистов победить.
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По оценке аналитиков, Рублёв — главный фаворит соревнований. Поставить на его победу на турнире можно с коэффициентом 3.20. Второй сеяный турнира начнёт соревнования со второго круга, его соперник — аргентинец Федерико Кория.
Шансы Аслана Карацева оценили куда ниже, поставить на его победу можно за 14.00. Карацев уже прошёл два круга, обыграв Лоренцо Сонего и Юго Гастона. В четвертьфинале его соперником станет Франсиско Серундоло.
Кроме того, в числе главных претендентов на победу эксперты видят Диего Шварцмана (коэффициент 5.00) и Пабло Карреньо-Бусту (5.50). На Роберто Баутиста-Агута можно сделать ставку за 10.00.
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