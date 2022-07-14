«Химки» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.04.



«Зенит» находится в отличной форме, что мы и видели по матчу за Суперкубок России со «Спартаком». У «Зенита» вообще пока нет никаких проблем. В наличии очень большая обойма, есть футболисты основного состава: бразильцы, Барриос. Также есть очень большая обойма футболистов национальной сборной, которая будет биться и бьётся за игровые минуты.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».

Я это к тому, что «Зенит» не будет играть спустя рукава, так как нет травмированных и состав очень глубокий. Все футболисты будут доказывать то, что они достойны выходить на поле. В том и есть большое преимущество «Зенита».



Питерский клуб три матча провёл в предсезонном турнире, провёл хороший товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Против «Спартака» сыграл успешно.



Козырь «Химок» в том, что их тренирует Сергей Юран. Это просто предельная самоотдача. Команда не захочет уступать в первой же игре чемпионата, но есть большие изменения в составе, поэтому вряд ли будет сыгранность.

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«Зенит» в этом матче является явным фаворитом. Другое дело, что у «Зенита» нет той сверхзадачи, а именно — выдавать максимум в игре, поэтому думаю, что игра будет агрессивной. Не думаю, что «Зенит» с первых же минут побежит вперёд и будет осаждать «Химки». Те, в свою очередь, будут играть жёстко и своего не будут давать.



Во втором тайме «Зенит» всё равно дожмёт, и в этом помогут футболисты, вышедшие на замену. Есть несколько вариантов ставок, и все они, на мой взгляд, хорошие. Наверняка во втором тайме будет больше голов, чем в первом.



С очень большой долей вероятности забьёт игрок, вышедший на замену. Разрешено пять замен. Все пять замен Семак сделает. Как минимум один футболист забьёт свой гол. Также думаю, что «Зенит» победит с разницей в два мяча.

Нет смысла убиваться и доводить дело до разгрома, да и «Химки» не позволят и будут кусаться, но и с победой в один мяч заканчивать игру довольно-таки рискованно. Любой рикошет или стандарт может забрать победу», — сказал Мор.

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