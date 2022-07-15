«Химки» — «Зенит»: букмекеры назвали шансы петербуржцев начать РПЛ с победы

15 июля в Химках состоится матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит». Начало – в 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».

Это будет первая игра нового сезона чемпионата России. По итогам минувшего первенства подопечные Сергея Семака стали чемпионами, а «Химки» сохранили прописки в элите в стыковых матчах.

Аналитики не сомневаются в успехе «Зенита». Поставить на победу сине-бело-голубых предлагается с коэффициентом 1.35. Успех химчан оценивается в 8.00. На ничью дают коэффициент 5.10.



Эксперты ждут от команд внушительной результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29.

Если забьёт «Зенит», сыграет коэффициент 1.11. Гол «Химок» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

На гол в каждом тайме дают 1.67, на гол в первые 15 минут — 3.10, на результативную ничью — 7.00.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Федотов резко ответил Василию Уткину на критику.

Юрий Сёмин не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом России.

Объявлен новый формат Кубка России.

Радченко: «Зенит» точно не сможет разгромить «Химки».

Экс-советник «Спартака» Камоцци: цирк закончился, слава богу.