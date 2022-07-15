«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в 1-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.70.
«Всех поздравляю с новым сезоном Российской Премьер-Лиги. Мир РПЛ — теперь так называется наш чемпионат. И стартует он в пятницу в Химках, где местная команда под руководством Сергея Юрана будет принимать «Зенит». «Зенит»! «Зенит»! «Зенит»!
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Победитель чемпионата, обладатель Суперкубка России. Он в отличной форме сейчас. И без того был силён «Зенит», так ещё и усилился игроками уровня Кассьерры, Родригао, плюс бесплатно перешёл Бакаев. В общем, кто может на дистанции составить конкуренцию «Зениту», это большой вопрос.
Тут главный вопрос для «Зенита» — мотивация, оценка и недооценка соперника. «Химки» — соперник очень неуступчивый. Ни разу за подготовительный период они не проиграли. Достаточно много интересных футболистов команду пополнили: голкипер Митрюшкин, Гулиев, Ломовицкий и Зуев должны прийти.
Но всё равно «Зенит» очень мощно выглядит. Вряд ли «Химки» решат играть с «Зенитом» в открытую, несмотря на то, что это домашний матч при своих болельщиках. Но, думаю, для «Зенита» важно начать уверенно, с победы, чтобы сразу уйти на три очка вперёд.
А остальные будут играть после и думать, как догнать «Зенит». Уж больно хорош был «Зенит» во втором тайме с «Црвеной Звездой», со «Спартаком» большую часть матча, с ЦСКА.
Честно говоря, особых шансов у «Химок» я не вижу. Вряд ли будет суперрезультативная игра, но в победу «Зенита» верю. Сыграю победу «Зенита» с подстраховочкой — через тотал меньше 4.5 мяча за 1.70», — сказал Генич.
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