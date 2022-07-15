Франсиско Cерундоло — Аслан Карацев: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Бостаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бостаде Франсиско Серундоло — Аслан Карацев.



Ставка: победа Серундоло за 1.79.



«Серундоло совершил невероятный прорыв на «Мастерсе» в Майами в марте этого года и дошёл там до полуфинала. Дальше аргентинец словил спад и долгое время не показывал свой реальный уровень игры. И наконец-то здесь, в Бостаде, Франсиско воскрес и смог пройти два круга.

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Причём в последнем матче аргентинец обыгрывал самого Каспера Рууда, победителя прошлогоднего турнира. И по игре смотрелся действительно интересно. Грамотно действовал на задней линии и вовремя оказывал давление на приёме.



Карацев после триумфальных прошлых двух сезонов в этом году не показывает и близко такого тенниса. Сложно сказать, с чем это связано, но очевидно, что Аслану не хватает стабильности. Слишком часто он самоликвидируется по ходу матчей, ошибаясь даже в самых безобидных ситуациях. На данном турнире Карацев сумел пройти два круга. Местами его теннис смотрелся целостно. Хоть и ошибок всё равно хватает.



По просмотру игра Серундоло понравилась больше. Он надёжнее смотрится на задней линии, чем Карацев. Поэтому стоит рассмотреть его победу в данном противостоянии», — сказал Фомин.



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