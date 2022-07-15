«Химки» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру 1-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в 1-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.05.



«Достаточно быстро пролетело время с окончания прошлого чемпионата. Стартует новый. Хватает изменений в командах. Но «Зенит» всё равно остаётся фаворитом сезона, хотя и потерял Юри Алберто.

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Зато взамен сразу же взял себе футболистов на любой вкус. Команда по-прежнему сильна, что мы и увидели в Суперкубке. Минут 20 примерно равный футбол, у «Спартака» были шансы выйти вперёд, но потом без вариантов.



Не представляю, как «Химки» будут останавливать этот «Зенит», который ещё больше укрепил скамейку. Тут бы понять, как всех игровым временем обеспечить. «Химки» же укреплялись в последний момент, договаривались об арендах. Ломовицкий пришёл, Давыдов. Интересно, что Юран берёт в команду игроков со спартаковским прошлым. У всех будет мотивация показать себя против «Зенита», но готовы ли они физически, есть ли хоть какая-то сыгранность. Матч уже ответит на эти вопросы.



Но я думаю, что «Зенит» спокойно победит в два мяча, а то и крупнее. Сейчас уже начнётся борьба за место в составе, все захотят себя проявить, в том числе и ребята со скамейки. Ставлю на «Зенит» с форой (-1.5)», — сказал Титов.



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