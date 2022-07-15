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«Химки» — «Зенит»: ставка Тимура Журавеля на игру РПЛ

«Химки» — «Зенит»: ставка Тимура Журавеля на игру РПЛ
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в рамках 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.98.

«Стартует РПЛ, чемпион играет в Химках с местной командой. У меня будет ставка на результативный матч.

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Мне кажется, что будут голы. Проблема весеннего футбола давно отсутствует – поля хорошие, время года другое, поэтому команды будут играть достаточно открыто и не слишком собранно на первых порах. Я жду результативной игры и победы «Зенита».

«Зенит» мы видели в матчах предсезонного турнира, в матче за Суперкубок – мощная команда. Какие-то трудности с перестройкой игры не коснутся статуса «Зенита» как главного фаворита чемпионата, его силы.

«Химки», на мой взгляд, главный претендент на вылет. Безусловно, Юран может вдохнуть в команду свежие эмоции, но на дистанции «Химки» просядут. Команда будет бороться за выживание.

Возможно, что «Химки» даже забьют, но все равно проиграют – победа «Зенита» и тотал больше 2,5», — сказал Журавель.

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