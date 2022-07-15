БАТЭ — «Арсенал»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 15-го тура Высшей лиги Беларуси БАТЭ – «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (+2) за 1.80.
«Вынесенный на пятницу матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. БАТЭ на следующей неделе стартует в квалификации Лиги конференций.
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Хорошо бы отправиться на свидание с турецким «Коньяспором» в хорошем настроении. Для этого нужно комфортно и с минимальными усилиями побеждать одного из аутсайдеров лиги. Получится ли одержать лёгкую викторию?
«Арсенал» уже не так прост, как был месяц-два назад. Команда из Дзержинска постепенно освоилась в элитном дивизионе: первые две победы одержаны в трёх последних турах. При этом по-прежнему остаётся коллективом со скромным подбором исполнителей. Так что последние успехи не стоит недооценивать, но и переоценивать тоже не надо.
У БАТЭ две ничьи подряд с «Энергетиком» и «Минском». Обе встречи оставили много вопросов, какой клуб из Борисова реальный: тот на старте сезона с длинной серией побед или нынешний с тремя мирными исходами в четырёх матчах? Кажется, нынешний. А теперь ещё и с мыслями о скором еврокубковом приключении.
Да, матч с соперником, который прежде всего думает об обороне. Кстати, «Арсенал» ни разу больше чем в два мяча в сезоне не проиграл. И на «Борисов-Арене» в пятницу тоже попробует продержаться», — сказал Ходасевич.
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