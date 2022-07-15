«Химки» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу 1-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.08.



«Зенит» — чемпион, а «Химки» с трудом сохранили место в высшем дивизионе, играя в стыковых матчах. Отметим роль Сергея Юрана, который помог команде остаться в РПЛ.

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Статистика личных встреч, конечно, не в пользу подмосковной команды. Здесь ноль побед, одна ничья и 11 побед «Зенита». С другой стороны, дома химчане в РПЛ провели 24 матча и в 21-м из них не проигрывали. Например, гол «Химок» имеет право на жизнь. Они часто забивают «Зениту» у себя дома. В последних предсезонных матчах сыграли дважды вничью со счётом 0:0 с «Велесом» и «Сочи». Обыграли «Енисей» со счётом 4:2, дублем отметился Мирзов.



«Зенит» выглядит великолепно. Питерцы выиграли предсезонный турнир, а затем разгромили «Спартак» в Суперкубке. У «Зенита» отличный состав, а Семак показал нам отличную команду.



В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Зенит». Я уже отметил, что Юран вытащил химчан из кризиса, но в этом матче на своём поле с чемпионом, мне кажется, что Юран может стать заложником своего характера. Вряд ли химчане выстроят «автобус».

И они могут нарваться, как нарвался «Спартак», пытавшийся действовать открыто. Думаю, что сейчас произойдёт нечто похожее. Поэтому жду уверенную победу чемпиона», — сказал Гусев.

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