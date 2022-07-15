«Химки» — «Зенит»: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ 15 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит».



Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1.77.



«Зенит» на голову выше всех в Премьер-Лиге. Проблемы с легионерами ослабили большинство команд, но питерцы эти проблемы почти не заметили. Так что их отрыв в уровне от среднестатистического представителя РПЛ стал только ощутимее.

Константин Генич дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Думаю, большинство из 30 игр «Зенита» в этом сезоне будет чем-то походить на игру Суперкубка, где питерцы задействовали процентов 50 своих возможностей, но при этом на классе достаточно легко переиграли соперника.



Всё в порядке у команды Семака и с нападением, так что глобальных проблем с реализацией создаваемых моментов у неё быть не должно», — сказал Петросьян.



Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».



Виктор Гусев дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».



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