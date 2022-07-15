Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Джэйсон Каблер — Джеймс Дакворт: прогноз Сергея Фомина на матч в Ньюпорте

Джэйсон Каблер — Джеймс Дакворт: прогноз Сергея Фомина на матч в Ньюпорте
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Ньюпорте Джэйсон Каблер — Джеймс Дакворт.

Ставка: победа Каблера с форой (-2) за 1.69.

«Каблер снова удивил. На этот раз он прошёл Оже-Альяссима в 1/16 финала. Австралиец сейчас находится на пике своей формы и пытается выжать максимум из этого. На задней линии чувствует себя уверенно и раскрепощённо. Получается мощно и точно пробивать. Да и в защите порой достаёт совсем сложные мячи. Все игровые элементы работают как надо.

Украинская легкоатлетка Могучих: не хочу соревноваться с россиянами.

Дакворт играет неровно. Оба матча на турнире были сыграны в трёх сетах, и заметно, что Джеймс не может держать высокий уровень игры на протяжении всего матча. Из-за этого приходится играть лишние сеты. Есть грубые ошибки на задней линии, и не всегда удаётся вовремя подходить к мячу.

Конечно, Дакворт на траве является опасным соперником для многих теннисистов. Но в данный момент хочется использовать невероятную форму Каблера и заиграть на него минусовую фору», — сказал Фомин.

Серена Уильямс сыграет на крупном турнире в Канаде перед US Open.

Тарпищев: для Андрея Рублёва результат сейчас не так важен.

Этери Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста.

Защитник «Тампы» Сергачёв оценил дебют Овечкина в футболе.

Объявлен новый формат Кубка России по футболу.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022