Джэйсон Каблер — Джеймс Дакворт: прогноз Сергея Фомина на матч в Ньюпорте

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Ньюпорте Джэйсон Каблер — Джеймс Дакворт.



Ставка: победа Каблера с форой (-2) за 1.69.



«Каблер снова удивил. На этот раз он прошёл Оже-Альяссима в 1/16 финала. Австралиец сейчас находится на пике своей формы и пытается выжать максимум из этого. На задней линии чувствует себя уверенно и раскрепощённо. Получается мощно и точно пробивать. Да и в защите порой достаёт совсем сложные мячи. Все игровые элементы работают как надо.

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Дакворт играет неровно. Оба матча на турнире были сыграны в трёх сетах, и заметно, что Джеймс не может держать высокий уровень игры на протяжении всего матча. Из-за этого приходится играть лишние сеты. Есть грубые ошибки на задней линии, и не всегда удаётся вовремя подходить к мячу.



Конечно, Дакворт на траве является опасным соперником для многих теннисистов. Но в данный момент хочется использовать невероятную форму Каблера и заиграть на него минусовую фору», — сказал Фомин.



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