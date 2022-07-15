«Химки» — «Зенит»: ставка Настасьи Самбурской на матч чемпионата РПЛ

Известная актриса Настасья Самбурская дала прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».



Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.43.



«Поздравляю всех со стартом чемпионата России! Знаю, что многие ждали этого события, так что спешу дать прогноз на этот матч.

Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Я видела матч за Суперкубок, и «Зенит» там оставил очень мощное впечатление, буквально смяв «Спартак». Наверное, это практически безальтернативный претендент на чемпионство в этом сезоне. Что касается «Химок», то весной они смотрелись довольно неплохо, но вот в каком состоянии они выйдут из предсезонки – загадка.



Мне кажется, что и в этом матче «Зенит» забьёт много голов – не меньше трёх. Поэтому мой прогноз: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.43», — сказала Самбурская.



Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».



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