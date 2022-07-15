«Химки» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч первого тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.38.



«Предлагаю поставить на победу петербуржцев и на то, что «Зенит» забьёт более полутора голов. Да, бывали матчи, в которых команда Сергея Семака выигрывала с разницей всего в один мяч.

Константин Генич дал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

И этот гол становился единственным. Так было и в далеком 2008 году, так было и в последнем матче в Санкт-Петербурге между соперниками в Премьер-Лиге.



Но в победе «Зенита» сомневаться не приходится. Результативность последних матчей в Подмосковье была достаточно высокой, почти четыре мяча за игру. При этом «Химки» забивали меньше гола. Ну и «Зенит», мы видим, как уверенно, солидно, спокойно смотрится. Это безусловный фаворит.



Он уже провёл первый официальный матч в новом сезоне. Поэтому думаю, что в этой игре «Зенит» победит», — сказал Казаков.



Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».



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