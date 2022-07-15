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Северная Ирландия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022

Северная Ирландия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского Евро-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Северная Ирландия – Англия.

Ставка: индивидуальный тотал Англии больше 3.5 за 1.74.

«Англичанки неожиданно легко разделались с вдруг развалившимися норвежками и разгромили тех 8:0.

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После невзрачной игры первого тура это то, что было нужно хозяйкам турнира, чтобы вновь найти себя и вернуть статус одних из фавориток турнира. Понятно, что после таких побед мораль находится на подъёме и стоит ждать продолжения банкета.

Тем более сыграть им теперь предстоит со слабейшей командой на турнире – Северной Ирландией. Таковой её делает прежде всего игра в обороне. Слишком много провалов для взрослой команды и непозволительно большое количество моментов, позволяемых соперникам. В первых двух турах норвежки и австрийки нанесли по их воротам около 40 ударов.

Вполне возможно, англичанки выйдут смешанным составом, но это не помешает им покуражиться у чужих ворот», — сказал Петросьян.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН» с коэффициентом 7.40.

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