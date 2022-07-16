ЦСКА — «Урал»: букмекеры оценили шансы красно-синих выиграть дебютный матч Федотова

16 июля состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уралом». Начало намечено на 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».
Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Владимир Федотов проведёт первый официальный матч на посту главного тренера красно-синих.
Аналитики не сомневаются в ЦСКА: поставить на победу красно-синих предлагается с коэффициентом 1.60. Успех «Урала» доступен за 5.60. На ничью дают коэффициент 4.00.
Аналитики не уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.
Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении «Урала» идёт с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.01.
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