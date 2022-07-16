ЦСКА — «Урал»: прямой эфир, где смотреть онлайн матч 16 июля, трансляция, какой канал

Сегодня, 16 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Урал». Начало запланировано на 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».

В прямом эфире встречу будет транслировать телеканал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.00.



Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

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