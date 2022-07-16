«Оренбург» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча 16 июля 2022 года

Сегодня, 16 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало запланировано на 17:30 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Оренбург» — «Крылья Советов».
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех самарцев оценивается в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры также предполагают, что игра 1-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88.
Если забьёт «Оренбург», сыграет коэффициент 1.30. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.
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