Виктор Гусев дал прогноз на матч первого тура РПЛ ЦСКА — «Урал»

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился своим прогнозом на матч первого тура РПЛ ЦСКА – «Урал».
Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».
Ставка: победа ЦСКА за 1.66.
«Матч стартует в 15:00, поэтому нужно учитывать фактор погоды, так как в Москве будет жарко.
Для нового тренера ЦСКА Владимира Федотова всё началось в команде ужасно. Он приехал в Москву с мыслями о перестройке, но не мог представить, что многие игроки уйдут. Поэтому были болезненные поражения в предсезонных матчах, но была и победа над «Сочи». Однако кадровые проблемы остаются.
В прошлом сезоне в Москве соперники разошлись миром (2:2), а в Екатеринбурге победил ЦСКА. Давайте посмотрим, как «Сочи», в котором работал Федотов, играл с «Уралом». Тогда сочинцы на своём поле победили, а на выезде сыграли вничью.
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В «Урале» всё стабильно. Игорь Шалимов всем руководит, да и Бикфалви на месте. Уральцы не проигрывали ЦСКА на выезде на протяжении трёх лет.
Думаю, учитывая проблемы армейцев, гости смогут забить. У ЦСКА же остались Заболотный, Медина и Карраскаль, вернулся Чалов. Армейцы смогут ответить своими забитыми голами. Тем более «Урал» в предсезонке имел проблемы».
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