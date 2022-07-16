ЦСКА — «Урал»: во сколько начало, где смотреть матч, онлайн-трансляция, прогнозы и ставки

Сегодня, 16 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Урал». Начало запланировано на 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».

В прямом эфире встречу будет транслировать телеканал «Матч Премьер».



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.00.



Букмекеры также сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ и Турции.

Мостовой: ничья «Зенита» с «Химками» меня не удивила.

Федотов резко ответил Василию Уткину на критику.



Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID.



ЦСКА пытается приобрести аргентинского защитника «Аякса».



Федотов: Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.