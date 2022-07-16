«Ахмат» — «Спартак»: время начала, где смотреть матч, онлайн-трансляция, прогнозы и ставки

Сегодня, 16 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак». Начало запланировано на 20:00 мск.
Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.
Бесплатную онлайн-трансляцию встречи можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают шансы на победу равными. Поставить на победу клуба из Грозного в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех москвичей оценивается в 2.68. На ничью дают коэффициент 3.62.
Кроме того, букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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