Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Спартак»: ставка Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги

«Ахмат» — «Спартак»: ставка Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Ахмат» — «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.88.

«Наконец-то стартует российский чемпионат, очень много интересных завязок будет уже в первом туре. Поговорим об игре в Грозном – «Ахмат» против «Спартака».

На мой взгляд, «Ахмат» немного ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с отъездом Даниила Уткина, который определял игру команды в центре поля. В любом случае у Андрея Талалаева стабильная команда, которую он прекрасно знает. Команда готова к «Спартаку» по полной программе, тем более что посмотреть на «Спартак» можно было в игре за Суперкубок. Там осталось много вопросов, Абаскаль решил сыграть дерзко, что стоило ему результата и трофея.

В Грозном всегда тяжело играть, но москвичи не проигрывали там уже шесть матчей. Думаю, Абаскаль снова сыграет дерзко. Думаю, что по сумме мастерства красно-белые интереснее, но рисковать чистой победой «Спартака» сложновато, а вот взять победу «Спартака» с форой (0) вполне можно».

Вице-президент «Алании» рассказал о ходе переговоров с Дзагоевым.

Дзюба отказался переходить в «Сочи» из-за низкой зарплаты.

Федун: новость о смерти Ярцева меня просто прибила.

В «Уфе» рассказали, почему Агаларов не уехал в Европу.

Прогноз с коэффициентом 5.80 на матч «Кубань» — «Уфа».

Баринов: переговоры с «Валенсией» действительно были.

«Ахмат» — «Спартак». Промес поможет Абаскалю пережить 0:4 от «Зенита» «Ахмат» — «Спартак». Промес поможет Абаскалю пережить 0:4 от «Зенита»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022