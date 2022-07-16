«Ахмат» — «Спартак»: ставка Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Ахмат» — «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.88.

«Наконец-то стартует российский чемпионат, очень много интересных завязок будет уже в первом туре. Поговорим об игре в Грозном – «Ахмат» против «Спартака».



На мой взгляд, «Ахмат» немного ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с отъездом Даниила Уткина, который определял игру команды в центре поля. В любом случае у Андрея Талалаева стабильная команда, которую он прекрасно знает. Команда готова к «Спартаку» по полной программе, тем более что посмотреть на «Спартак» можно было в игре за Суперкубок. Там осталось много вопросов, Абаскаль решил сыграть дерзко, что стоило ему результата и трофея.



В Грозном всегда тяжело играть, но москвичи не проигрывали там уже шесть матчей. Думаю, Абаскаль снова сыграет дерзко. Думаю, что по сумме мастерства красно-белые интереснее, но рисковать чистой победой «Спартака» сложновато, а вот взять победу «Спартака» с форой (0) вполне можно».

Вице-президент «Алании» рассказал о ходе переговоров с Дзагоевым.



Дзюба отказался переходить в «Сочи» из-за низкой зарплаты.



Федун: новость о смерти Ярцева меня просто прибила.



В «Уфе» рассказали, почему Агаларов не уехал в Европу.



Прогноз с коэффициентом 5.80 на матч «Кубань» — «Уфа».



Баринов: переговоры с «Валенсией» действительно были.