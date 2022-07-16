Настасья Самбурская сделала прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

Известная актриса Настасья Самбурская сделала свой прогноз на матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и обе забьют за 2.43.

«Дорогие читатели и любители футбола, рада приветствовать вас! Заранее прошу не судить меня строго, свой путь в футбольной аналитике я только-только начинаю.



Неделю назад я давала прогноз на Суперкубок и обмолвилась, что команды должны устроить на поле настоящий концерт. И концерт удался, только «Спартак» в нём был, скорее, зрителем, а не участником. Сыграть в принципиальнейшем матче 0:4 – это, конечно, никуда не годится. А выезд в Грозный для любой команды – непростое испытание.



В общем, «Спартак» в матче за Суперкубок меня как минимум не убедил. Поэтому я думаю, что «Ахмат» в этом матче не проиграет. При этом я бы поставила на то, что обе команды забьют, – всё-таки очень хочется увидеть красивый футбол. Мой прогноз: 1Х и обе забьют за 2.43», — цитирует Самбурскую Vprognoze.ru.

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