«Химки» — «Зенит»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Химки» и «Зенит» сыграли вничью в первом матче Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки», итоговый счёт — 1:1.

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В середине первого тайма Вендел с передачи Клаудиньо вывел действующего чемпиона России вперёд, попав ударом с лёта под перекладину.

На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова спас хозяев от поражения: контратака завершилась точным ударом в угол ворот от радиуса штрафной площади.

В оставшееся время «Химки» могли вырвать победу, но Александр Зуев не попал в ворота с линии штрафной.

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