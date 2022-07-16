«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ с коэффициентом 3.55

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата России «Торпедо» — «Сочи».

Вице-президент «Алании» рассказал о ходе переговоров с Дзагоевым.

Ставка: ничья за 3.55.

«Пока сложно представить, что из себя будет представлять «Торпедо», даже несмотря на то количество матчей, которое провёл Александр Бородюк. В этих семи матчах 23 мяча было забито. Конечно, это удивительные показатели. Но это и вопрос соперников, и фактор предсезонки. В общем, с «Торпедо» мы будем знакомиться. Здорово, что они вернулись.



«Сочи» потерял ключевых игроков и главного тренера. Всё это серьёзно может пошатнуть прогресс. Но точно не стабильность в самом начале сезона. Думаю, что Гаранин как раз попробует оттолкнуться от того, что было уже наработано предыдущим наставником.



В такой ситуации, когда много неизвестных, можно спокойно идти за ничейным результатом. Мне кажется, что и те и другие будут довольны таким стартом кампании. Одни не проиграют серебряному призёру, другие без ключевых игроков и главного тренера наберут первые очки в Москве. Играю ничью».

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