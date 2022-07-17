«Торпедо» — «Сочи»: смотреть онлайн матч РПЛ, трансляция, прямой эфир 17 июля 2022 года

Сегодня, 17 июля, состоится матч первого тура РПЛ «Торпедо» – «Сочи». Начало запланировано на 15:00 мск.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с коэффициентом 3.84.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех москвичей оценивается в 4.00 — 25% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.68.
Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.
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