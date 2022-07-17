«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, прямой эфир

Сегодня, 17 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород». Начало запланировано на 17:30 мск.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».

Прямую трансляцию встречи можно найти на канале «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Успех нижегородцев оценивается в 4.88 — 20% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.84.



Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

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