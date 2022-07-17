«Краснодар» — «Факел»: прямая трансляция, смотреть онлайн матч 17 июля 2022, прямой эфир

Сегодня, 17 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Факел». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с коэффициентом 3.40.

Прямую трансляцию встречи можно будет найти на канале «Матч Премьер».

Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Успех «Факела» оценивается аналитиками в 5.10 — 19% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.12.



По мнению букмекеров, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.89, а на тотал меньше 2.5 гола принимаются ставки за 2.06. На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.35, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.21. Гол в первые 10 минут матча предлагают рассмотреть за 3.90.

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