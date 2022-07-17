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«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир, смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча 17 июля 2022

«Динамо» — «Ростов»: прямой эфир, смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча 17 июля 2022
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Сегодня, 17 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Бесплатную онлайн-трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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