«Динамо» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита в матче чемпионата России

Сегодня, 17 июля, состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.50 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.90.



Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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