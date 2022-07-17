«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Романа Гутцайта на матч первого тура РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

«Локомотив» можно было увидеть в матче с «Динамо». Целых три тайма в предсезонной игре провели команды. Играли результативно. Думаю, «Локомотив» может продолжить в таком же духе.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».

«Пари НН» провёл целый предсезонный турнир и смотрелся в нём очень достойно против соперников, которые финишировали выше в прошлом сезоне.



Нижегородцев в межсезонье возглавил Михаил Галактионов. Думаю, при нём команда будет уделять больше внимания атакующим действиям. Поэтому вполне резонно ожидать голы с обеих сторон».

Кечинов: Рыбус подвёл «Спартак».

«Спартак» пожалуется в ЭСК РФС на судейство в игре с «Ахматом».

Абаскаль: в Грозном ребята показали, что готовы биться за «Спартак».

Тихонов: почему Терюшков Овечкину не предъявит, что тот в США играет?

Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч «Динамо» — «Ростов».