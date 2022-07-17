«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Романа Гутцайта на матч первого тура РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
«Локомотив» можно было увидеть в матче с «Динамо». Целых три тайма в предсезонной игре провели команды. Играли результативно. Думаю, «Локомотив» может продолжить в таком же духе.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
«Пари НН» провёл целый предсезонный турнир и смотрелся в нём очень достойно против соперников, которые финишировали выше в прошлом сезоне.
Нижегородцев в межсезонье возглавил Михаил Галактионов. Думаю, при нём команда будет уделять больше внимания атакующим действиям. Поэтому вполне резонно ожидать голы с обеих сторон».
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